醫訊》半年減重12公斤 急診室醫師講成功經驗…

2019-08-28 11:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌正在進行減肥計畫，衛生福利部基隆醫院急診室主任陳輝財，從今年2月至今已經瘦了12公斤，瘦身有成，連以前的褲子都覺得鬆垮垮，陳輝財說，他減重的成功經驗就是做全身性的運動、進行重量訓練，並自己帶便當，吃蛋白質及大量蔬菜，重點是要細嚼慢嚥，就會有飽足感。

林右昌昨晚到東岸商場頂樓的星光跑道夜跑，下週還會到成功國小彩虹跑道跑步，目標3個月減10多公斤。對此，陳輝財說，要瘦就是全身一起瘦，不是局部瘦，要做全身性的運動，運動習慣最重要，光是慢跑是會變瘦，但是只瘦肌肉，除了慢跑外，還要做其他全身性的運動，短暫瘦下來可能是脫水，長期的健康瘦才是真正的瘦。

陳輝財以自身為例，他從今年2月開始減肥，會到健身房做重訓、跑步，飲食方面也很重要，要計算攝取的熱量總量，多吃高蛋白、低油脂食物，避免加工食品，並搭配大量蔬菜，更重要的是要慎選調味料，很多沙拉的醬熱量都很高，他會去採買低熱量的調味醬，讓食物更美味也不怕吃下過多熱量。

陳輝財還提到，他在急診室值班時也都吃很快，但下班後的那一餐一定會慢慢吃，細嚼慢嚥，就會很有飽足感，這半年來他已經瘦了12公斤，平均一個月2公斤，這樣的速度剛好，若太快對身體不好。

基隆醫院醫學科主任葉思典說，藥物有短期減重的功效，但容易復胖，要長期養成習慣，持之以恆，才能讓體重穩定降下來，減肥可以靠運動、控制飲食，三餐要正常，最好不要吃消夜，如果非吃不可，建議吃完1個小時以上再睡覺，讓食物有消化的時間。

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