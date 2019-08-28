挑戰萬袋熱血大關 台中民眾響應捐血

2019-08-28 11:39

〔記者張菁雅／台中報導〕由麗明營造發起的第18屆「捐血傳愛」活動今日在台中市政府的府後廣場舉行，6部捐血車一字排開，目標是募集1200袋熱血，加上前17年累計的9045袋，將突破萬袋大關。除了民眾熱烈響應，麗明營造董事長吳春山也挽袖捐出500CC血。

18年前，吳春山得知血庫在每年暑假常缺血，原因包括學生放暑假，以及農曆7月有些民俗禁忌，他立即籌劃捐血活動，且刻意選在農曆7月舉辦。

「捐血傳愛」活動在前17年已累計募集9045袋熱血，今年為突破萬袋大關，擴大舉辦活動，捐血中心支援6部捐血車，目標是募集1200袋熱血。且成功捐血者含可參加摸彩，最大獎是捷安特自行車。

活動一開始，現場即湧入民眾等候捐血，陳先生表示，捐血可以促進新陳代謝，有益身體健康，又可以幫助別人，一舉兩得，所以他都會定期捐血。曾小姐也說，已連續幾年參加麗明營造的捐血活動，為了能捐血，她會特別注意生活作息，因此捐血也讓自己保持健康。

吳春山本身很怕血，卻克服心理障礙，捐血超過20年，今天也捐血500CC。他表示，麗明營造刻意選在農曆7月舉辦，因為農曆7月有些民俗禁忌，加上學生放暑假，以致血庫在暑假常缺血，今天活動會持續到下午4時，歡迎民眾踴躍來捐血。

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