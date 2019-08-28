提升自行車騎乘安全 舊蘇花、南迴等路段將裝偵測系統

2019-08-28 10:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府近年大力推展自行車軟硬體建設及運動風氣，為提升自行車行駛安全，將擴大設置自行車偵測系統，交通部公路總局表示，台九丁線舊蘇花公路東澳－南澳，將於今年8月底前於3處大彎道完成裝設；台30線玉長公路、台9戊線南迴公路，將於10月底前，分別於玉長隧道、安朔－壽卡兩處彎道完成裝設。屆時只要有自行車通過彎道、進入隧道時，路旁「前有單車小心通行」牌面就會亮起，提醒相關車輛駕駛注意。

政府近年大力推展自行車軟硬體建設及運動風氣，包含環島1號線及各縣市政府建構的自行車道，滿足民眾休閒、遊憩及運動需求，交通部觀光局更將110年訂為自行車旅遊年。隨著自行車運動休閒風氣盛行，建構自行車安全騎乘環境日益重要，交通部公路總局去年11月率先於新北市平雙隧道，著手建置自行車偵測系統，今年1月中旬開始試辦；公總指出，試辦至今共2萬6159輛自行車通過，期間車輛進隧道前，若看見前有自行車牌面亮起，都會往車道中間靠近，右側留較大空間避免與自行車擦撞，至今無自行車事故發生。

台9線蘇花公路改善工程蘇澳－東澳路段去年通車後，交通部要將舊蘇花公路打造成慢活，除招標由顧問公司設計，朝「太平洋景觀大道」做規劃，以慢車、自行車等車輛通行為主。不過交通部公路總局經現場量測後，發現道路寬度不足以設置自行車專用道，因此，將於3處（5k+300至5k+500、8k+150至8k285、15k+280至15k+550）駕駛視距較差的大彎道，設置自行車偵測系統。

自行車偵測系統一套價格約100餘萬元，系統是透過檢測自行車金屬輪圈轉動時，產生的電磁信號進行辨識，偵測到自行車通過時，就會觸發牌面告警；自行車通過隧道後第二個偵測系統時，系統確認車輛離開隧道後牌面就會熄滅。目前公總已對外招標，除台9丁線蘇澳－東澳段外，還會於台30線玉長公路中，長達2600公尺的玉長隧道兩側，及台9戊線南迴公路壽卡－安朔兩處彎道（4k至7k、10k+100至11k+800）裝設。系統完成裝設後將可提升自行車騎乘安全，讓車輛在轉彎、進入隧道前，就能先得知前方是否有自行車，提前做好心理準備及避讓。

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