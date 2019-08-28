楊柳颱風路過帶來3天雨 13號颱玲玲下週可能生成

2019-08-28 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕第12號颱風「楊柳」昨剛生成，氣象專家吳德榮更指出，根據最新模擬顯示，下週一南海估計另外會有熱帶擾動發展、活動；氣象局則指出，下週確實不排除有颱風生成，若生成將是今年第13號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名），對台影響程度則有待後續觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，昨剛生成的「楊柳颱風」進入南海後，將繼續朝向越南北部前進，對台無直接影響。而根據最新模擬顯示，下週一（9月2日）南海另有熱帶擾動發展、活動的跡象，雖然兩模式模擬強度不同，位置差異也很大，但也顯示西北太平洋近期仍然是適合颱風發展的天氣型態。

天氣風險公司分析師賴忠瑋也指出，下週南海可能又有低壓帶發展，須留意低壓容易蓄積水氣，若低氣壓範圍夠大，則容易為台灣帶來偏南風，並將水氣送到台灣來，加上太平洋高壓略往東退，就會比較容易有對流雲系生成而影響天氣。

氣象局方面則指出，受楊柳颱風外圍雲系影響，週四起花蓮、台東、恆春半島整天有陣雨或雷雨，週五、週六降雨範圍較廣、雨量較多，雨區將擴展到南部和東半部，中部以北午後有較大雨勢。至於下週的確可能有颱風生成，但目前預報還滿不穩定，影響程度多少還要觀察，目前預報週日到下週二，在低壓帶影響下，迎風面花東及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區則以午後陣雨為主。

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