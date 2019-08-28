以大欺小！大紅鶴竟用嘴推同伴屁股畫面全被拍下...

2019-08-28 06:52

〔記者楊心慧／台北報導〕鳥友在台北市立動物園拍到大紅鶴「以大欺小」畫面！拍鳥俱樂部成員陳雅歌在動物園拍攝大紅鶴溫馨育雛時，意外捕捉到大紅鶴欺負較小隻同伴的畫面，只見其中一隻大紅鶴在喝水時，後面較大隻的大紅鶴竟冷不防的用嘴巴推牠，害牠站不往跌倒，此外，陳雅歌也錄到大紅鶴餵食孩子的溫馨影片。

影片中體積較小的大紅鶴在喝水，後面有隻大紅鶴鬼鬼祟祟的在觀察，沒想到大紅鶴竟突然往小隻的大紅鶴屁股的地方大力一推，害牠一度站不穩，盡力維持平衡，但最後仍站不穩跌倒。此外，陳雅歌也分享大紅鶴在餵食孩子的照片。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，大紅鶴會劃分自己的領域，這隻大紅鶴可能是侵入同類的範圍，才會被推，鳥類中有些特別的哺育方式，藉由社員照片分享給一般民眾，盼大家透過照片認識鳥兒的奇妙世界，並重視生態保育。

據台北市立動物園官網資料，大紅鶴是最大型的紅鶴，雌鳥體型及腿較雄鳥小達到20%，幼鳥灰褐色，在身體下面、翼及尾帶有一些粉紅色，嘴、腿及足褐色，在前3年的亞成鳥，羽色有相當的變異。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法