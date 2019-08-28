悶熱！西部高溫上看36度 東南部零星降雨

2019-08-28 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日天氣同樣穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，午後雷陣雨較為零星、集中在各地山區。

沿海留意長浪

溫度方面，西半部及東北部地區高溫約34至36度，花東地區則是33度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水份。

第12號輕度颱風「楊柳」，目前已通過菲律賓進入南海，未來路徑偏西往海南島附近海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響；不過在北部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

空氣品質部分，今日各地大多為多雲到晴，環境風場為偏東風至東南風，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度易上升，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週四至週六（29日至31日）第12號颱風外圍雲系靠近及影響，水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中30、31日水氣較多，東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，並且午後各地有局部較大雨勢發生的機率，高溫部分也會相較前幾天降低一些。

下週日至下週二（9月1日至3日）東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

28日、29日恆春半島、南部及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪，30日至9月1日恆春半島、南部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率，同時週五（30日）起至下週一（9月2日）也適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象，請注意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 26 ~ 34 27 ~ 33 26 ~ 35

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