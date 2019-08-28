08/28 各報重點新聞一覽

2019-08-28 06:15

自由時報

幹細胞治療 逆轉修復 菜瓜布肺有救了

空污、菸害嚴重，民眾常見肺部疾病，陽明大學與台北榮總、高雄榮總合作在動物實驗發現，不可逆的肺纖維化，利用人類臍帶間質幹細胞治療，不到一個月竟可修復，是全球首見可逆轉研究，可望為「菜瓜布肺」患者治療帶來曙光！

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G7峰會挺香港自治 籲中國信守「中英聯合聲明」

為期三天的七大工業國集團（Ｇ７）高峰會，二十六日在法國西南部城市比亞里茲閉幕。根據會後發表的聯合聲明，Ｇ７領袖針對香港議題呼籲各方避免暴力，並強調《中英聯合聲明》的存在與重要性。對此，中國外交部二十七日回應，任何國家和組織都無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務，「香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預」。

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拚觀光 太平山林鐵平地線復駛有望

為促進台灣觀光，恢復宜蘭太平山森林鐵道榮景，行政院政委吳澤成昨日表示，停駛四十年的太平山森林鐵道朝復駛方向規劃，將借鏡日本江之島電鐵經驗，研議修法讓鐵路與道路共用路權，再現林鐵昔日風華。

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聯合報

交部祭史上最大規模優惠 搶國際旅客

為了降低陸客緊縮衝擊，交通部祭出堪稱史上最大規模的國際旅客優惠措施，從免簽、團客到散客無所不包，藉此大搶客。交通部前晚召開應變會議，將加強招攬日韓、東南亞等十大市場旅客來台，另提出四大擴大市場計畫，包括簡便簽證、提高包機獎助及日韓自由行首次來台獎勵、新增航點航班、引客至中南部，最快十月實施。

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大陸提出20條措施 刺激消費

美中貿易紛爭擴大，為減緩貿易戰對經濟成長的衝擊，大陸國務院昨天提出廿條提振消費信心政策措施，包括釋放汽車消費潛力，拓展出口產品內銷管道，加快連鎖便利店發展與活躍夜間經濟等。我金融人士解讀，債務問題導致前一波經濟刺激措施的規模及力道大不如前，大陸必須祭出更多方案來「維穩」；而採行針對性措施，「大陸已經做了最壞的打算」。

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中國時報

三腳督 韓陣營備戰！一對一或柯郭參選 都做沙盤推演

傳言「郭柯王」聯盟將在9月啟動總統連署。對此，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千昨不諱言地說，現在就是有人唯恐天下不亂，但無論是韓蔡一對一，或是柯文哲加入，或郭台銘加入，「我們對不同人數進入戰局，都做了沙盤推演」，國民黨最不樂見郭台銘被拱出來，但韓陣營亦做好「三腳督」的應戰準備。

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陸客不來 衝擊逾200萬個家庭！減少100萬人次 重創觀光業生計

兩岸關係緊繃，大陸8月1日起取消陸客自由行來台簽證，令我旅遊業受挫，多家旅遊業者及公會昨北上向國民黨立委陳情。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光估計，年底自由行加上團客應該會減少100萬人次，且依照陸客過往的消費量，觀光產值將損失350億，大嘆「旅遊業變成兩岸角力的祭品」。

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