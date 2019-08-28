俄插畫家免費繪石虎圖 林佳龍感謝邀訪台

2019-08-28 01:51

〔中央社〕集集彩繪列車上石虎被指像花豹而引爭議，豹圖原作者俄羅斯插畫家莫洛措娃昨天繪石虎圖，免費給台灣用，觀光局卻婉拒。交通部長林佳龍指觀光局欠考慮，指示邀莫洛措娃訪台灣。

交通部觀光局出資與台鐵合作彩繪的集集支線列車20日亮相，但其中石虎圖卻被外界質疑像豹，沒多久又爆出原來該圖是設計師江孟芝從圖庫購買的，引發外界爭議，觀光局26日晚公布新款石虎設計圖，並指9月20日前會修正完成。

原本繪製豹圖的俄羅斯設計師莫洛措娃（Katya Mol odtsova）昨天在instagram，PO出她繪製的3款石虎插畫，粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」也指出，莫洛措娃得知台灣石虎面臨生存危機，為保育石虎與台灣人民站在一起，石虎圖畫將公開予所有台灣民眾與保育團體使用。

不過，觀光局則表示，已經有公佈3款修改過的圖，仍傾向用自己原創的版本。

林佳龍昨天深夜在臉書發文，指觀光局婉拒莫洛措娃的好意欠缺考慮，要求觀光局應「收回這句話」，設法促成這樁美事，並邀莫洛措娃來台。

林佳龍昨天深夜也到莫洛措娃的instagram留言，對她提供插畫表示由衷感謝，並稱台灣是充滿文化和生物多樣性的美麗島嶼，親自邀請她來台灣訪問。

林佳龍在臉書表示，已指示觀光局，邀請莫洛措娃來台灣，參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

對集集彩繪列車這次石虎圖案的爭議，林佳龍在臉書也說，設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此；很可惜，「這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵」。

林佳龍認為，觀光局應透過管道與原設計師充分溝通，並請特生中心在石虎的生物特徵上提供專業的協助指導，避免再生爭議紛擾，期盼有圓滿的處理方式。

林佳龍也提到，石虎與雲豹是台灣唯二貓科原生種，雲豹已絕種，石虎則瀕臨絕種。保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。（編輯：陳政一）

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