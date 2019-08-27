東港咖啡店名字有點俗 老闆娘靠拉花撮合「美滿」姻緣

2019-08-27 22:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東情侶陳健全和張筠研即將締結連理，今天兩人回到去年初次認識的東港鎮「美滿咖啡」拍婚紗，憶起當時男主角的內向，準新娘張筠研笑稱「『美滿』的立體拉花替他加了很多分！」，老闆娘林美滿還端出冠軍咖啡請新人品嘗，她也笑得合不攏嘴說「你們是第1對回來拍婚紗的新人，祝幸福『美滿』！」。

林美滿年輕時就嗜喝各種咖啡，而喝咖啡不滿足，開始學習拉花技巧，她向名家學習，也自我進修，在地區型拉花比賽曾拿下冠軍，疼愛她的老公，2年前更租下位於東港光復路的店面，讓林美滿開店，還能自由揮灑，她現在還是社區大學的咖啡講師，不少人光是因為店名就邀請心儀的人來喝咖啡，又因為料好實在咖啡豆新鮮，許多人都成為「死忠顧客」。

店名「美滿」直接用自己的名字，剛開店時常被人取笑「有點俗」，但現在已是東港知名的約會地點，林美滿表示，至今已撮合至少4對情侶，其中像陳健全和張筠研還修成正果，回想當時因陳健全相當內向，她特別拉出手牽手的立體甜蜜小熊造型代男方送給女方，意外打動張筠研的芳心，她也祝福新人「幸福『美滿』」。

「拉花替他加了很多分！」準新娘張筠研笑說，當時兩人經由親友介紹認識，但當天一開始其實都是介紹人在對話，兩個被送作堆的主角反而沒什麼對話，直到老闆娘端來一杯精美的立體的甜蜜小熊咖啡拉花，還代替男方向她傳情意「男生很喜歡妳，但是很緊張，希望用甜蜜拉花熊表達情意」，這番話和「巧手」拉花技藝，讓兩人大開眼界，也打開話匣子，能譜出戀曲、結婚，都要感謝這杯「美滿」咖啡。

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