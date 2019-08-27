移民署網路斷訊 高雄港郵輪晚5小時出航

2019-08-27 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕雲頂集團旗下的郵輪「世界夢號」昨（26）日下午展開從高雄港到日本沖繩縣的4天3夜行程，當旅客在高雄港進行通關護照查驗時，移民署的電腦當機，6168名旅客與船員滯留在碼頭無法出海，原定下午1點出發的行程，約延後5個小時出發。

台灣港務公司今日表示 ，世界夢號昨日靠泊高雄港作業時，移民署的證照查驗設備專線網路發生故障無法連線，因此移民署改採人工查驗，上午10點半至11點半僅能完成700人通關，為避免旅客久候造成不便，港務公司、移民署與船方協調後自11點半起以免蓋出境章方式應變處理，讓旅客先行登輪，而詳細程序則以加派隨船移民官的方式於入境日本前完成查驗。

移民署澄清，世界夢號郵輪於高雄港旅運中心出境通關時，因中華電信網路斷訊導致查驗系統無法使用，並非查驗電腦當機，且強調移民署從上午11點半開始讓乘客先行上船等候，同時請船商儘速傳輸旅客名單以進行安全審核，然該公司遲至17點19分始傳輸名單，移民署在17點58分確認無禁止出國對象後，立即通知該船離境。

台灣港務公司說明，雖已盡力將影響降至最低，但確實造成船方作業困擾及旅客不便，港務公司後續將請移民署於每次作業前確實檢視網路及相關設備使用正常無虞，以有效提升郵輪服務品質。

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