北市新科測速王 7個月取締破2.1萬件

2019-08-27 19:33

〔記者林家宇／台北報導〕據台北市交通大隊統計，遍布於全市的143支固定桿中，去年裝設於仰德大道二段29巷的測速桿，今年1至7月取締件數達2萬1648件，一躍成為北市測速王。交大指出，該處測速桿為下坡路段，一不注意車速容易過快，是取締件數高的原因之一，由於仰德大道歷年發生過多起重大死傷事故，提醒用路人應減速慢行。

北市目前有143支固定桿，分別用於取締超速及闖紅燈，今年1至7月超速總件數有22萬202件，前三名分別為仰德大道二段29巷2萬1648件、水源快速道路南向1萬9430件，蟬聯2017、2018年冠軍的環河北路三段、葫蘆街口北向則以1萬8967件排第三。

仰德大道二段29巷測速桿去年才裝設，今年便成為北市取締超速最多的執法設備。交大提到，該測速桿是因應2017年水泥車下山失控，連續衝撞造成四人死亡事故的改善措施之一，原先僅有針對砂石車等大型車輛測速，但仰德大道尖峰時段禁止砂石車進入，為避免設備閒置，才改為全車輛測速。

此外，仰德大道四段（格致中學前）也有8969件，排行第五多，顯見仰德大道超速情況嚴重。交大執法組分析，仰德大道彎路多，又是下坡路段，在限速40公里的情況下，一不小心車速就會過快，是取締件數較多的主因。

針對容易超速的路段，交大指出，除持續向民眾宣導外，也會請交通局交通管制工程處增設標示或調整號誌時相改善。交大強調，取締的目的不是為了懲罰民眾，而是為了預防事故發生。

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