醫訊》2種最恐怖藥物過敏症起因 長庚團隊找到關鍵

2019-08-27 22:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕史蒂文生症候群（SJS）和毒性表皮溶解症（TEN），是最可怕的嚴重藥物過敏反應，除了皮膚紅疹，甚至會全身皮膚黏膜起水泡、潰爛，最後引發全身器官衰竭及敗血症；國內超過一半的藥害救濟病患起因是這兩種疾病。長庚醫院和歐美跨國團隊研究發現，人體免疫系統中的「特異性T細胞受體（TCR）」，會決定毒殺T細胞的活化，釋放出會引起最可怕的嚴重藥物過敏反應的毒性蛋白及細胞激素，引發強烈的藥物過敏症狀。

近來研究發現特殊人類白血球抗原（HLA）、藥物代謝基因型也有很強的關聯性，會引起人體過敏的藥物上百種，能有很強的HLA基因型關聯性的過敏藥物例子並不多，而且很多病患不帶特殊人類HLA基因型，服藥後也會產生嚴重過敏反應；另外，東方和西方人種的藥物過敏的HLA基因型也有差異。

長庚醫院與歐美皮膚藥物過敏研究團隊跨國合作，解開複雜的藥物過敏機制。長庚醫院皮膚部部主任鐘文宏解釋，人體有上百萬種的T細胞受體，T細胞受體是人體免疫系統除了HLA以外，能決定對外來抗原（包括藥物、病菌或癌細胞等）產生免疫反應的重要決定因子。

人體有上百萬種的T細胞受體，正常情況下負責執掌T細胞面對各種抗原的辨識，辨識後T細胞便進一步活化釋放細胞激素或毒性蛋白，以消滅這些外來的病菌或病變的癌細胞；但當HLA與特異性抗原包括藥物、病菌或癌細胞等交替作用後，就可能激發T細胞活化與毒殺反應，進而釋放出引起如史蒂芬強森症候群等的毒性蛋白及細胞激素。

研究發現，嚴重藥物過敏病患除了帶有藥物特異性的HLA基因型以外，皮膚上的T細胞也會有藥物結構相對應的特殊T細胞受體，不同藥物過敏病人有不同相對應的T細胞受體基因型，而且不分人種，歐洲病患和亞洲病患也會帶有相同的T細胞受體，若缺乏特殊的T細胞受體基因型，就算帶有嚴重藥物過敏基因，T細胞也不會對過敏藥物如卡巴氮平等產生過敏反應。

這也可以解釋，為何很多人帶有危險藥物過敏HLA基因型，但吃了相對應的過敏藥物也沒產生過敏反應。

鐘文宏說，一般人吃一些藥物可能不會有副作用，但對某些特殊體質的人，雖然服用的是經過臨床試驗上市的藥物，仍有一定機率會出現交互作用，可能就會引發嚴重的過敏副作用。

他解釋，這原本是人體免疫系統重要辨識並消滅病菌或癌病變的功能，卻被人類多種合成製造的藥物誘發了自體免疫活化反應。

鐘文宏說，未來在設計新藥時，就可參考不同人種的特殊過敏的基因型結構，避免設計出雖然很有療效、卻會引發嚴重過敏或副作用的藥物。

這項研究成果已刊登在今年8月的國際知名期刊《自然通訊期刊》（Nature Communications）。

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