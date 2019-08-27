跟爆管說Bye Bye！大里水管汰換700多戶受惠

2019-08-27 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕大里區塗城里內的三民一街、三民二街、光正路212巷等路段，因自來水管老舊，頻傳爆管意外，不但影響用水穩定，更造成路面凹凸不平，經立委何欣純爭取，自來水公司第4區處斥資4千多萬進行水管汰舊換新，部分住戶並趁機裝設自來水，立委何欣純今天邀集相關單位到場視察工程進度，要求9月底如期完工，提升用水品質。

大里塗城里長黃仁耀表示，里內三民一街、三民二街、塗城路151巷、171巷、195巷、光正路212巷等路段的自來水幹管，都是2、30年的老舊塑膠管，經常傳出破管意外，不但浪費水資源，也讓柏油路面補了又補，很高興水公司協助進行汰舊換新，並趁此次機會鼓吹上百戶民眾裝設自來水，市府建設局並答應針對這些新申裝住戶免收路修費。

立委何欣純表示，自來水是重要民生設施，為提升自來水品質和普及率，爭取自來水公司針對塗城里內易漏水路段進行汰舊換新工程，不但可解決漏水問題，還可提升用路品質，讓民眾早日跟爆管說再見，希望工程在兼顧品質下，如期在9月底前完工，降低對民眾的影響。

自來水公司第4區處蕭淑貞處長表示，此次換管長度達3.6公里，除將原有的塑膠幹管換成鑄鐵管，口徑也加大，就連銜接用戶的給水管也一併更換，總經費4210萬都由水公司負擔，除原有688戶，加上新申裝用戶，將有超過700戶受惠，工程7月初開工，預計9月底可完工，將可解決漏水問題，提升用水品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法