彰化芳苑鴨場染禽流感 撲殺444隻鴨子

2019-08-27 17:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣動物防疫所根據電腦隨機抽樣名單，於8月23日檢測芳苑鄉1處肉鴨場，防疫人員經由喉頭與肛門試紙送驗，昨天接獲通知，該場肉鴨場感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒初篩為陽性，防疫所立即派員進行移動管制，今天確認結果出爐，確定為陽性，防疫人員旋即在今天完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺444隻肉鴨。

所長董孟治表示，這是全縣今年第2場遭撲殺的鴨場，上個月在芳苑鄉1處肉鴨場也驗出感染H5N2亞型高病原性禽流感，全場1500多隻肉鴨一夕撲殺完成，兩場相隔距離約6公里，鴨隻因感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，這次是動防所主動監測挖出病毒。

董孟治指出，為維護整體養禽產業安全，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，避免家禽與候鳥接觸將病原傳入禽場，同時做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須徹底消毒後才可進入。

董孟治呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，一旦被查獲未落實相關安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬元以上、15萬元以下不等罰鍰，並限期改善防疫設施。

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