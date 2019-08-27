關子嶺限量套票9/2開賣 享「雞加酒」好康

2019-08-27 20:31

〔記者王涵平／台南報導〕2019台南關子嶺溫泉美食節9月21日至10月20日舉行，限量套票9月2日上午9時開賣，台南市長黃偉哲今代言，邀請大家來體驗「雞加酒」行程。

南市觀光旅遊局表示，限量套票、風土小旅行及平日住宿送桶仔雞（雞+酒）等3大優惠專案。套票限量500張，包含泡湯、住宿、交通超值優惠、關子嶺特色商品、手作學堂、龜丹溫泉、關嶺便當免費兌換，總價值1640元，下殺33折，專案價只要550元，訂購者另可獲龜丹水哥泡湯50元折價券及美雅家具觀光工廠門票各1張。

3條路線當季風土小旅行，整合龍湖山生態農莊、東香貓咖啡園區及仙湖農場等3家東山業者之在地風土小旅行，9月2日起開放預約報名，凡在活動期間參加者，可享活動優惠價並有參加好禮。

平日住宿送桶仔雞（雞+酒）專案，活動期間推出「平日住宿『雞+酒』優惠方案」，集結12家在地溫泉業者祭出平日限量住宿優惠，房價最低47折起，優惠方案採預約制，每家飯店限量20間，向各家旅宿訂房成功即可於入住時兌換桶仔雞1隻。

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