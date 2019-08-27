30歲女起床無力「鬼壓床」？竟是這原因！

2019-08-27 17:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名30歲蔡小姐，常睡醒後感到無力、肌肉痛，日前早上起床更是全身癱軟幾乎爬不起來，簡直跟鬼壓床一樣，家屬趕緊送急診，檢查才發現是低血鉀出現「陣發性低血鉀麻痺症」，經緊急施打鉀離子後，四肢終於恢復正常不再癱軟，醫生進一步檢查並發現是甲狀腺功能亢進造成，經積極吃藥治療終於遠離低血鉀威脅。

亞大醫院腹膜透析主任林軒任今天表示，該名患者起床時出現四肢癱軟，其實這是因血液中鉀離子濃度降低，而發生肌肉疼痛無力的狀況，稱之為「陣發性低血鉀麻痺症」，患者到院時抽血檢查，發現鉀離子濃度僅1.8 mEq/L（正常值為3.5到5mEq/L之間），因此類患者意識清楚卻爬不起床，常被人認為是「鬼壓床」，部分民眾初期也常認為是運動過量。

林軒任表示，這名患者之前就曾多次出現無力急診就醫，但因情況不嚴重，在緊急補充鉀離子後都可順利復原，但這次情況嚴重安排住院，經徹底檢查才發現是甲狀腺功能亢進造成。

林軒任指出，當出現「陣發性低血鉀麻痺症」時，有可能是甲狀腺功能異常造成，因過多的甲狀腺素使血液中的鉀離子進入細胞內，導致血清中的鉀濃度降低，只要補充鉀離子，並使用抑制甲狀腺藥物治療，就能有效改善症狀，不過若患者過度勞累、未按時服藥、飲食控制不佳、劇烈運動等，就容易復發。

林軒任提醒，部分男性雖無甲狀腺亢進問題，卻會發生「陣發性低血鉀麻痺症」，這是因遺傳基因的變異，導致「鈣離子通道」異常，進而使鉀離子突然降低，這類患者常在吃完大餐，或食用大量的糖分後，誘發低血鉀，造成急性無力而就醫。

林軒任指出，出現「陣發性低血鉀麻痺症」的患者，通常1、2天內就會恢復，但曾有案例因低血鉀誘發出心律不整而致命，因此民眾若有低血鉀急性無力的症狀，建議儘快就醫。

林軒任並建議，民眾應積極治療甲狀腺機能亢進問題，預防「陣發性低血鉀麻痺症發生，除按時服用藥物外，也要規律門診追蹤，並維持正常生活作息，飲食上則應避免攝取大量澱粉、高糖飲食、紫菜、海帶、海苔等，飲酒也需適量，才能穩定控制甲狀腺機能亢進，避免急症發生。

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