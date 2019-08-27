貓咪信任你嗎？ 這五個動作測出貓咪跟你的關係
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2019-08-27 19:00
網路流傳可以用五個小動作測試家裡的貓咪對自己有多信任。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

網路流傳可以用五個小動作測試家裡的貓咪對自己有多信任。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

〔影音新聞／綜合報導〕先前網路上曾瘋傳五種方法，號稱可以測試貓咪是否信任主人，分別是從貓咪身上跨過、向貓咪的臉出拳、將貓咪像嬰兒一樣抱起、將貓咪從腋下抓住抱起讓牠呈現長條狀，以及是否能將貓咪推倒。Youtuber魚乾就用了這五個方法，來實測家裡的四隻貓，看看是不是真的值得參考。

第一招：從貓咪的身上跨過，貓咪沒有逃跑。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第一招：從貓咪的身上跨過，貓咪沒有逃跑。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第二招：對著貓咪的臉出拳頭，貓咪沒有閃躲。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第二招：對著貓咪的臉出拳頭，貓咪沒有閃躲。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第三招：將貓咪像小嬰兒一樣抱在懷裡，貓咪的尾巴呈現自然垂下的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第三招：將貓咪像小嬰兒一樣抱在懷裡，貓咪的尾巴呈現自然垂下的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第四招：從貓咪的腋下將牠舉起，貓咪沒有捲起而是直直一條的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第四招：從貓咪的腋下將牠舉起，貓咪沒有捲起而是直直一條的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第五招：貓咪隨意就能被推倒，不會抗拒。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第五招：貓咪隨意就能被推倒，不會抗拒。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

看完魚乾跟她家四隻貓的互動，大家覺得這個測驗準不準呢？雖然不能完全作為貓咪信任人的標準，但至少可以看出貓咪是如何看待這些動作，進而推敲出牠們對人類的印象是好還是不好。有機會在不傷害到貓咪的前提下，也小心不要被貓咪傷害，不妨試試看自己的貓是否信任你吧。

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