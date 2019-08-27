貓咪信任你嗎？ 這五個動作測出貓咪跟你的關係

2019-08-27 19:00

網路流傳可以用五個小動作測試家裡的貓咪對自己有多信任。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

〔影音新聞／綜合報導〕先前網路上曾瘋傳五種方法，號稱可以測試貓咪是否信任主人，分別是從貓咪身上跨過、向貓咪的臉出拳、將貓咪像嬰兒一樣抱起、將貓咪從腋下抓住抱起讓牠呈現長條狀，以及是否能將貓咪推倒。Youtuber魚乾就用了這五個方法，來實測家裡的四隻貓，看看是不是真的值得參考。

第一招：從貓咪的身上跨過，貓咪沒有逃跑。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第二招：對著貓咪的臉出拳頭，貓咪沒有閃躲。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第三招：將貓咪像小嬰兒一樣抱在懷裡，貓咪的尾巴呈現自然垂下的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第四招：從貓咪的腋下將牠舉起，貓咪沒有捲起而是直直一條的放鬆狀態。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

第五招：貓咪隨意就能被推倒，不會抗拒。（圖片由 魚乾 授權提供使用）

看完魚乾跟她家四隻貓的互動，大家覺得這個測驗準不準呢？雖然不能完全作為貓咪信任人的標準，但至少可以看出貓咪是如何看待這些動作，進而推敲出牠們對人類的印象是好還是不好。有機會在不傷害到貓咪的前提下，也小心不要被貓咪傷害，不妨試試看自己的貓是否信任你吧。

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