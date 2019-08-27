家長注意開學季報到！ 腸病毒再增1例重症

2019-08-27 16:09

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週腸病毒門急診就診共計1萬6586人次，較前一週上升7.5%，並新增1例重症，為北部2歲男童，狀況穩定已出院，提家長暑假已進入尾聲，即將開學，要注意防範腸病毒！

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，該名男童於7月21日開始出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫後診斷為疱疹性咽峽炎，因持續有發燒、嘔吐、活力差等情形，23日再次就醫，由於陸續出現肌抽躍、心跳加快等症狀，當日立即住院，經檢驗確診感染腸病毒71型，並併發脊髓炎，所幸經治療後，病況已穩定並出院。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計29例腸病毒重症，以感染腸病毒71型21例最多，其他分別有感染腸病毒D68型、克沙奇A10型各2例，克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

蘇家彬呼籲，腸病毒傳染力強，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，應加強教導落實正確洗手，以及生病不上課等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

蘇家彬並強調，萬一發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療。

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