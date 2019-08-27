新竹縣第1期人行道 「整容」完成

2019-08-27 19:54

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣打造境內以人為本的行走環境，從去年開始分2期爭取前瞻基礎建設經費，針對縣府周邊、或是新竹縣門面以及重要出入口區域、乃至各鄉鎮的人行道執行「整容」計畫，第1期7000多萬近期已全數完工，除在多處原本沒有人行道的地方新設人行步道，也把1、20年前所做、欠缺無障礙設施的舊人行道更新，以更符合當前行走空間以人為本概念的通行環境。

至於第2期的人本人行道改善經費2億7800萬，縣府工務處也已經爭取到手。除了縣府將持續執行的高鐵新竹站後站所在的復興2路、嘉豐路、文小1周邊人行道路改善，也將協助湖口、新埔、北埔、芎林等積極爭取的鄉鎮，改善當地重點路段的人行環境。全部16案中，屬於前述鄉鎮的就有14件，總計畫經費約2億4600萬元，目前也已經陸續進行中。

縣府工務處表示，第1期工程主要是針對新竹縣門面、重要出入口區域，進行人行道、無障礙空間、以及植栽綠美化的改善。改善區塊有：高鐵新竹站區、縣府行政區、金融商業區、以及河岸景觀區等。其中金融商業區指的是縣華停車場周邊，河岸景觀區則落在竹北市勝利7街2段、跟8街2段的豆子埔溪等。

他們除了在高鐵新竹站前、高鐵7路做無障礙坡道、植栽綠美化，也設置藝術光雕，營造城市特色。

縣府行政區內，包含縣政3街、縣政3街與縣政2路間、縣政5街、縣政7街、光明5街、光明7街等的人行道，因是當年縣治遷建時所設，欠缺無障礙坡道等，所以全部更新以建立縣府周邊主要的人本街道。

金融商業區塊的代表就是縣華停車場周邊與一旁的光明6路，藉此建立都市便利的通勤、通學以及生活路徑。

竹北市勝利7街2段、和8街2段的豆子埔溪畔的「河岸景觀區」，以前沒有人行道，這次新建的同時也拆除老舊、不適宜的設施、調整綠美化景觀、增設鋪面，把人行和車行空間區隔出來，讓大家都可以用路安心。

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