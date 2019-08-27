漁船鼠患移工染病 今年現首例漢他病毒出血熱

2019-08-27 16:05

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒出血熱，為北部20多歲男性外籍移工，從事漁業，近期無出國史，平時均在漁船生活，相關接觸者無疑似症狀。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，該名男性8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，8月5日兩度就醫後住院，並出現肝、腎功能異常，經醫院通報檢驗確診，所幸已無不適症狀出院，相關接觸者無疑似症狀。此外，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並於漁船上捕獲1隻漢他病毒呈現陽性的老鼠。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的齧齒類動物，例如鼠類，傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或是被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後有蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署統計，國內每年漢他病毒出血熱約為0至2例，自2009年截至目前共12例，均為本土病例，以男性、50歲以上族群為主。

疾管署呼籲，預防感染漢他病毒的方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施，要注意環境清潔工作，若發現鼠類排泄物，應配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100CC市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。

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