虎尾建國一村再造 網美拍照新亮點

2019-08-27 15:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾建國一村再造首期工程完工將殘破眷舍遺構低度維護，全部保留原有建築外觀，結合設計創意，重現眷舍空間及特殊戰備文化地景，創造眷村新意象，可望成為網美拍照新亮點，今天邀昔日眷村子弟參觀第一波亮點景觀工程。

雲林縣長張麗善表示，虎尾建國一、二村再造歷史現場專案總計經費1億元，首期工程經費1500多萬元，在此工程完成後，縣府隨即啟動第二波亮點工程，目前評估規劃設計以忠棟、孝棟、丁棟及活動中心等眷舍優先施工，擴大第一波亮點範圍，打造為新的國際藝術村。

張麗善表示，建國一村丁棟眷舍鄰近全台唯一還在運載甘蔗的台糖五分車鐵道，藉由五分車復駛連結虎尾繹、鐵橋及布袋戲文化成為帶狀景點，並成為青創、藝文與眷村文化的亮點基地。

文化處長陳璧君表示，建國一、二村面積近30公頃，房舍數十棟，目前除了和虎尾鎮公所公部門合作，更期盼推動公、私合作，引進民間投資，舉例和民間投資者透過OT、ROT及BOT等促參經營模式，縣府將協助和土地所有權單位國防部研商以合作經營模式取得管理權後，與民間共同進行虎尾眷村新雙核心保存性再發展。

陳璧君也歡迎各界可以虎尾眷村至舉辦文化活動，如市集、實競遊戲、環境課程、軍事體驗休閒遊戲，如營隊、親子共讀夏令營、青年及藝術各項工作坊，希冀形成新眷村，並永續經營虎尾建國一、二村。

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