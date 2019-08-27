「城市之森」生活藝術節週末登場 林智堅推藝文盛宴

2019-08-27 14:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府將於31日至9月1日，在新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，以「親切的生活藝術」為概念，與風潮音樂合作規劃一系列生活美學體驗，包括音樂表演、二手書市集、特色市集與工作坊體驗，市長林智堅體驗親子瑜珈的樂趣，周末的活動要為市民帶來最精彩的藝文市集與音樂饗宴，讓市民感受幸福與五感大滿足的美感生活。

林智堅市長還在現場清唱風潮音樂的「春天佇陀位」（春天在哪裡）這首歌，他分享，音樂是他與家人生活中非常重要的一部份，特別是風潮音樂清爽愉快的節奏他與孩子都非常喜歡，希望周末的「城市之森 生活藝術節」可以帶給市民一個全新的感受，在忙碌的生活中可以沉澱心靈，一同體會新竹公園改造後的美好。

城市行銷處長顏章聖表示，「城市之森」活動以音樂展演為主軸，邀請10組國內外知名音樂團體演出，其中包含獲得金曲三項大獎的無伴奏合唱天籟「歐開合唱團」，洋溢草根與人情趣味的跨界樂團「同根生」，爆發力十足的排灣創作女聲戴曉君，影歌視三棲的知名創作歌手舒米恩，還有來自西班牙的「YK奇幻古樂雙人樂團」、新加坡歌手黃湘怡轉型親子音樂的「黃湘怡×遊唱寶貝」、空空把西非擊鼓樂團等，呈現豐富多元融合的藝術饗宴。

除了聆賞草地上的音樂盛宴，還有親子歌唱、親子說故事、親子瑜伽，以及台灣芳療領導品牌「肯園」設計的解壓工作坊，從聽覺、觸覺到視覺、嗅覺，零距離互動體驗方式，引導民眾在遊戲手作的過程中，享受不同的生活樂趣。

「特色市集」也是活動一大亮點，40攤市集區分成特色美食、音樂潮流、生活創藝，以及由或者書店策展的「期遇或者二手曬書市集」，除了二手書籍之外，喜愛老搖滾與爵士樂的朋友一定不能錯過的「黑膠唱片」試聽，非常值得民眾來挖寶。「城市之森」活動每天從下午三點開始，一直到晚上八點半，歡迎民眾共襄盛舉，相關資訊請上活動粉專查詢，Facebook搜尋：城市之森生活藝術節。

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