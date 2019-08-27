醫病》男孩腹痛高燒不退 竟是急性闌尾炎

2019-08-27 13:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名16歲男孩因發燒上腹痛至診所求診，一天後症狀未改善，而且出現腹脹以及疼痛轉移至左側肚臍周圍，接著有噁心感並嘔吐了2次，轉變成右下腹疼痛，高燒不退且寒顫發抖。經安排腹腔鏡手術，術中見到充血的闌尾且有局部出現化膿的情形，證實為急性闌尾炎。術後男孩恢復快速，2天即出院回家參加暑期營隊活動。

當時患者經腹部X光檢查並未見到腸阻塞的現象，電腦斷層檢查結果雖有糞石，但未有闌尾發炎的跡象。身體檢查卻發現右下腹壓痛以及非常明顯的反彈痛，各項評估急性闌尾炎的身體檢查都呈現陽性，男孩也表示若輕敲他的下背右側與自己走路時肚子都會有疼痛的感覺。抽血檢查呈現正常偏低的白血球以及偏高的發炎數值，照會外科醫師也認為急性闌尾炎的機率極高。

台大醫院新竹分院小兒部莊立欣醫師表示，闌尾位於盲腸末端，形狀細長。闌尾發炎最常見的原因是阻塞，淋巴結腫大等問題，闌尾本身結構彎曲、糞便或糞石、外來物、未消化的食物、寄生蟲等等都有可能造成闌尾的阻塞，此時若再加上微生物（細菌或病毒等）感染、滋長就會導致闌尾炎。

阻塞後的闌尾壁內開始水腫、發炎、缺血以及出現腸道黏膜被破壞的情形，隨著闌尾的腸壁因水腫變厚、發炎以及被破壞的腸壁殘骸排入闌尾腔，如果排入闌尾內的膿液未受阻塞而能及時排入盲腸，症狀可能緩解，但若闌尾與盲腸的接端堵塞，則膿液在闌尾內蓄積，使得闌尾更加腫脹，若未及時治療，病情持續發展為黏膜潰爛、闌尾壁壞死甚或闌尾破裂，在闌尾內的細菌與膿液漫至腹腔內，將會併發敗血症、膿瘍或是腹膜炎。

莊立欣提醒，不論病毒感染、細菌感染或是其他原因所引發的急性腸胃炎，也都有可能出現噁心、嘔吐、發燒、腹痛的情形，大部分的病況經由適當的休息和處理是可以自癒的。

急性闌尾炎則不同，它有很多評估的方式，例如腰大肌徵象、閉孔肌徵象、麥氏徵象與洛福辛氏徵象等評估方式，也因此代表著這個疾病並不容易在第一時間診斷出來，需要更詳細的病史、身體檢查、抽血檢查與影像學檢查，沒有一項檢查可以單獨百分之百診斷闌尾炎。

噁心、嘔吐、發燒及右下腹悶痛感被認為是急性闌尾炎常見的主訴，身體檢查中敏感性較高的表現是右下腹壓痛、轉移痛與反彈痛，影像學檢查則被認為是電腦斷層的準確診斷率最高。

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