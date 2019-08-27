西濱快線1日券 香港旅客免費暢遊嘉南美景

2019-08-27 13:01

〔記者王涵平／台南報導〕香港旅客居來台遊客第四位，雲管處9月1日起在台南航空站免稅商店推出「西濱快線香港旅客專屬兌換券」活動，免費暢遊嘉南美景。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，交通部觀光局統計，2018年訪台港人達到165萬人次，且以自由行的旅遊型態為主，是僅次於中國及日、韓的第四大客源。

雲管處長徐振能表示，「台灣好行-西濱快線」6月下旬正式啟動營運，規劃沿線13個站點，「台南鹽水」、「嘉義布袋」、「高跟鞋教堂」、「南鯤鯓代天府」、「水晶教堂」、「井仔腳鹽田」、「東隆宮文物館」、「將軍漁港」、「馬沙溝彩繪村」、「七股鹽山」及「台灣鹽博物館」等人氣景點。為連結香港與台南觀光產業鏈，9月1日推出「西濱快線香港旅客專屬兌換券」活動，凡是香港旅客搭機入境台南，持護照或身分識別証件即可獲得「台灣好行西濱快線一日券兌換券乙張」，每人限定兌換1張，數量有限、換完即止。

徐振能指出， 2019香港國際旅展中，西濱快線擁有高詢問度及人氣，不只是港澳旅客，星馬及中國旅客也對於西濱新型態的路線規劃高度好奇。

西濱快線提供兩種選擇，一為每週五、六、日、一行駛的固定班次（一般公車），另種選擇為週二至週四的「需求反應式運輸服務（DRTS）」，以12-14人團體預約包車的方式（須提前10日預約），讓更多遊客貼近及深入了解台南嘉義濱海的人文風情與增加觀光熱潮。「台灣好行西濱快線」官網:

https://www.taiwantrip.com.tw/line/94?x=3&y=3。

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