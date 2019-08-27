102歲快樂阿公 跟不老樂團上街搞快閃

2019-08-27 12:44

〔記者楊綿傑、實習記者吳紫瑀／台北報導〕保持愉快心情，可以克服身體的老化！高齡102歲的潘阿公活潑開朗，雖然行動不便，但今天還率領20名長輩參與弘道老人基金會與7-11合辦的「不老樂團快閃活動」，宛如年輕小夥子，連人氣插畫角色「白白日記」也現身助陣，他們共同號召民眾透過7-11門市零錢捐，支持弱勢老人修繕好宅服務計畫，守護老人「家」。

潘阿公為了今天表演，特地起了個大早，梳妝打扮，以頭頂著大紅花髮箍，雙手戴上蕾絲手環亮相。他只要看到鏡頭出現，就能馬上擺出各種各種動作讓大家拍照，可以說是長輩界的男模，笑口常開的他，事實上已經重聽，右肩及腳也都活動不便，許多時間需要坐輪椅。

潘阿公現場分享長壽秘訣，就是「保持心情快樂」，當然也要常常出來活動，他表示，只要弘道有辦活動都會參加，不管是跟大家一起共餐、一起出去郊遊，就算坐輪椅，在旁人幫助之下還是可以出來活動，「要活就要動」。

經常協助潘阿公的志工楊先生提到，阿公過去從事農務工作，做到90歲都還很硬朗，而且他也很慷慨，常常把自己種的農作物，分享給跟他一樣的獨居老人，或是來家訪協助的志工們，雖然現在不能下田了，但阿公都還是會招呼他們自己去摘已成熟的作物，非常好客。

而潘阿公也將過去在農田穿梭農忙的記憶，轉化成畫畫的興趣，潘阿公說，雖然他沒讀書、不識字，但是他會畫畫，在弘道學了很多，他喜歡畫些花花樹樹、簡單的人，或是貓咪小狗等等，還曾經在弘道協助下，在台中辦過畫展。

今天參與不老樂團的長輩都來自弘道的南港據點，阿嬤們頭髮都洗燙過，嘴唇也畫上口紅，穿著整齊一致的服裝，拿著五彩鈴鐺，隨著音樂律動搖擺，完全看不出團員平均年齡達到86歲。弘道老人福利基金會南港據點站長陳顯英說，長輩知道要表演都非常積極，甚至主動要求加強練習，總算將練習10週的成果完美展現。

弘道表示，與7-11自2014年起共同推動的好宅修繕計畫，近來擴大在颱風季來臨前，為長輩的家進行預防性修繕，讓長輩能夠有安心的「避風港」，而今年第三季公益募款也加入門市送餐及促進長輩身心健康的活動，如不老樂團、社區劇場、百歲小學堂等，呼籲民眾透過捐助小小零錢，幫助弱勢老人家身心更健康。

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