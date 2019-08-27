內政部退回竹市通盤檢討主計畫 竹縣府護產成功

2019-08-27 12:32

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹市想透過都市計畫通盤檢討無償取得新竹縣位於竹市內仙宮段、育賢段，公告現值高達3.83億、原屬都計區內住宅區的1.24公頃土地，今天早上被內政部都計委員會退回其主計畫！使得在主計畫內0.9公頃、公告現值約3.1億的仙宮段縣有地成功被新竹縣政府保住，至於另在細部計畫的育賢段土地，縣府將持續努力守護住。

縣府表示，縣府這次可以獲勝，主要是4月中內政部都委會第944次大會中，大會最後明確要求新竹市必須就前述問題跟縣府充分協商。市府雖於5月中邀集縣府商討，但是協商主題卻是研究公有地上佔用的問題，並未針對市府前述的「企圖心」討論。

另外，內政部都委會上次也要求市府必須補充相關的開闢事業和財務規劃報告，但是今天新竹市也只有口頭報告，並沒有提附資料供大會了解。

所以最後主持會議的內政部次長花敬群宣布，新竹市都市計畫通盤檢討的主計畫直接退回！新竹縣等於就是當場保住了0.9公頃仙宮段公告現值3.1億元的縣產。

至於剩下、公告現值7000多萬的育賢段土地，因是被規劃在新竹市都市計畫通盤檢討的細部計畫內，只要新竹市政府都委會通過即可，不需經過內政部都委會同意，縣府未來會密切注意後續發展，繼續全力護產。

縣府表示，新竹縣、市政府間本來就有「大新竹共好」的溝通平台，另在縣議會要求儘速處理所有位於新竹市的縣有地下，縣府提出願意全面通盤跟市府協商所有新竹市內的縣有地問題以共創雙贏，但是市府5月22日的會議卻是只想討論「公有地佔用問題」，這跟中央和縣府的期望有落差。

縣府強調，縣、市政府在1982年分家，縣府遷建後留在新竹市的土地是「祖產」，在必要時供變產置產之用。

市府不應以欠缺公園綠地的名義，不透過通盤檢討，只想直接把新竹市都市計畫內住宅區的縣有土地透過無償取得變成公園綠地納為己有，卻讓縣府數億的土地財產瞬間化為零，這對縣府相當不公平。

縣府強調，前述「無償撥用」是市府的「單相思」，新竹縣認為變產置產的縣有地仍然應要依公告現值辦理有償撥用！

新竹縣長楊文科為了護產，今天派出產發處處長陳偉志、財政處副處長范惠琪等北上據理力爭，果然奏效，獲得內政部的支持。

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