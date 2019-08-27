國際嘻哈天王新北開班授課 與學員尬舞炫技

2019-08-27 12:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區公所舉辦「新北FUN街頭」活動，今年首度邀請享譽國際的嘻哈天王Buddha Stretch 到市府開辦研習課程，吸引12歲到30歲的學生及熱愛街舞的民眾報名。身形魁梧、舞藝超群的 Buddha Stretch 上台跳街舞時，學員們看得目不轉睛，頻頻拍手叫好。

板橋區公所表示，Buddha Stretch是紐約知名舞團Elite Force的創始成員，不僅在紐約百老匯開課，還經常應邀至日本、法國等地擔任大型街舞賽事的表演嘉賓，其表演啓發許多舞者的靈感。

課程中Buddha Stretch親自示範招牌舞步，並指導學員如何精進舞藝，還與學員交流、切磋舞技，展現舞者源源不絕的動感與爆發力。

板橋區公所指出，為推廣街舞文化，多年來持續開辦課程，今年開設「大師班」，目標族群鎖定有舞蹈基礎的街舞愛好者，提供學員觀摩學習、精進舞藝的機會，參與學員都表示獲益良多，不用花錢就能一睹世界級嘻哈大師的風采，現場有許多專業舞者及街舞老師參與，宛如粉絲見面會，十分熱鬧。

「2019新北FUN街頭」街舞大賽將於8月31日及9月1日在板橋車站前廣場舉行預賽，9月7日於新北市市民廣場舉辦決賽，現場將有40攤文創潮流市集。

新北市板橋區公所舉辦「新北FUN街頭」活動，今年首度邀請享譽國際的嘻哈天王Buddha Stretch 到市府開辦研習課程。（板橋區公所提供）

享譽國際的嘻哈天王Buddha Stretch 到市府開辦研習課程，吸引12歲到30歲的學生及熱愛街舞的民眾報名。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所舉辦「新北FUN街頭」活動，今年首度邀請享譽國際的嘻哈天王Buddha Stretch 到市府開辦研習課程，吸引大批民眾參與。（板橋區公所提供）

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