又經一夜 塞爆富岡漁港的漂流木幾乎不見了！

2019-08-27 09:43

［記者王秀亭／台東報導］原本一夜之間塞爆富岡漁港港區的漂流木，又經過一夜，今天清晨幾乎不見蹤影，台東縣政府農業處表示，在北風帶動下，漂流木隨海流流出港區，綠島交通船預計今天下午1時30分，從富岡漁港開船到綠島。

白鹿颱風帶來豪大雨，將大批漂流木從山區順著溪水沖刷入海、25日堆滿富岡漁港港嘴外，在西南風帶動海流下，一夜之間全都湧入富岡漁港港區，造成漁船無法出海，交通船業者更是急得跳腳，富岡往綠島、蘭嶼航班被迫取消，改由成功漁港出航。

縣府農業處昨天加派機具清除漂流木，亦同步開放台東市、卑南鄉民徒手撿拾，昨天天黑，港區仍有面積近4公頃漂流木，經過一夜的北風吹拂及海流帶動下，今天上午漂流木又幾乎全流出港區，富岡漁港只剩零星漂流流木，漁民及交通船業者今天開心的說，可以出海了。

漁業科長陳文泰說，漂流木原本就是隨波逐流，流出港區也如預期，港嘴外漂流木多數隨海流漂走，部分卡在礁岩或消波塊，再漂進港區的機率大幅減少，今天會再繼續清除港區內剩下的漂流木。

航港局東部航務中心表示，原則上今天綠島之星2號客船於下午1時30分從富岡漁港開往綠島，下午2時30分再從綠島返回富岡漁港；另綠島之星客船於上午7時從成功漁港開往綠島，上午8時30分從綠島返回成功漁港，上午10時從成功漁港開往蘭嶼，下午2時30分從蘭嶼返回成功漁港，或富岡漁港。

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