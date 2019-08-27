4成老人生活功能變差 當心「衰弱」前期

2019-08-27 09:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕82歲有慢性病的李姓阿嬤先前跌倒骨折，手術後日常生活功能大幅下降，只好入住養護機構，她雖然傷口已癒合，仍然每天疲倦、食慾差、白天嗜睡，下床活動意願降低，經家人帶她到台北慈濟醫院家庭醫學科老人醫學門診，林純聿醫師評估為衰弱合併老年憂鬱，為她整合藥物及復健，3個月後，李婆婆已能用助行器行走，6個月後，更進步到自己使用單邊四腳拐杖走路，食慾、力氣大幅進步，恢復過往精神。

林純聿說，人口結構老化，年長者在壓力事件（如: 疾病、親友辭世、摔倒…等）的刺激下，身心狀況與自我照顧能力大不如前的情形時有所聞，「衰弱」是高齡者的風險指標，也是影響老年人失能、疾病預後的重要因素。以臨床文獻資料來看，就有3分之1的住院高齡病患發生新的日常生活功能衰退，甚至因照顧問題入住機構。此外，住院期間衰弱老人的死亡率、住院天數以及產生併發症的比例均大幅增加。

林純聿說，由於「衰弱」是從身體強健到功能衰退的變動狀態，常被誤以為是正常老化過程，實際上，若能早期發現衰弱情形並介入，就有機會延緩衰弱狀態、延緩失能，約有4成長者為衰弱前期，勿將衰弱視為老化過程，緩慢的散步對延緩衰弱並無實質幫助，民眾應積極面對「老」的來臨，在衰弱前先行改變生活作息、維持均衡的營養以及好的運動習慣。

林純聿醫師表示，衰弱大致分為前期、中期、末期3階段，當病人因行動緩慢、疲累、體重減輕、多重用藥或頻繁就醫等因素來到老人醫學門診，醫師會透過「周全性老年評估」（涵蓋老人用藥、認知、情緒、社會支持資源、靈性、經濟及生活環境等範圍）提供以病人為中心的照顧計畫。

一般而言，衰弱前期著重調整生活模式，藉由營養及運動來改善衰弱情形；中期強調跨領域醫療團隊介入，全面檢視是否有不當用藥及其他危險因子，並建立照護計畫；當病患進入到行動不便、日常生活完全依賴，就屬於末期階段，需提早討論安寧緩和照顧。

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