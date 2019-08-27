08/27 各報重點新聞一覽

2019-08-27 06:02

自由時報

售台F-16V 不怕激怒中國 美防長：繼續賣

美國落實對台安全承諾力道越趨強勁。對於售台F-16V激怒中國，更可能影響美中貿易談判，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）二十一日直接表明，美國並不是第一次向台灣出售武器，當然也不是第一次出售F-16，「以後也會繼續」。

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選舉變天 台西綠能專區遭變更 日商三井怒撤資

前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬日前在臉書痛批雲林縣長張麗善，「把台西綠能專區開發案往外推，中央全額補助的前瞻綠能十九億元經費就這樣丟掉」；據透露，擬投資的綠能大廠為日本三井住友集團，該公司已在台成立資本額八億元的台西電業，但因雲縣府變更專區規劃，目前三井準備解散公司並將台灣列為「投資疑慮國家」。

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去年女兒溺斃烏來 昨同地垂釣 兒又失蹤

家住新北市烏來山區南勢溪邊的簡姓男子，昨下午帶著六歲兒子到卡拉模基橋下溪邊垂釣，簡男一個不注意，再回頭兒子竟消失無蹤，有極大可能是遭湍急溪水沖走，簡男急著向一一九求援，警消動員搜救尚未找到人；令人心酸的是，去年夏天，簡男的七歲女兒也在同處被溪水沖走溺死，面對兒子下落不明，簡男懊惱不已，只希望老天保佑，兒子平安無事。

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聯合報

「韓說我會選，他猜錯了」 柯文哲：郭要選就讓郭選

二○二○總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。柯文哲昨天接受聯合報專訪表示：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了，如果鴻海創辦人郭台銘要選，就讓郭選，至少我們就不用去扛這麼困難的局」。

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川普說法又變：美中很快會認真磋商

美國總統川普廿六日在七大工業國（G7）峰會最後一天為美中貿易戰降溫，他說，美中談判「比以往任何時刻都更有意義」，被問到是否考慮延後或取消對中國大陸加關稅，川普回答：「任何事都可能發生」。

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中國時報

兒尾隨目睹父推母落水 父死母獲救 老老照顧釀悲劇

短短48小時，台中、桃園接連發生長照悲歌，皆是年逾7旬老翁因不捨、不堪照顧久病的妻子，行凶後再輕生的案子。桃園77歲彭姓老翁不忍妻子被失智所苦，自己又剛被確診罹癌，26日凌晨推著妻子出門，兒子發覺有異尾隨，竟目睹老父親把老母親推落水溝，急忙下水救母。彭翁則趁隙輕生，警消早上7時許在3公里外水圳涵洞尋獲遺體。

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郭台銘為選總統找上塔羅牌大師 柯要郭遠鬼神 卻遭爆找同一人算命

鴻海創辦人郭台銘傳出6月時找上塔羅牌大師蘇仁宗，問卜2020總統大選結果，蘇鐵口直斷，郭將贏得2020年總統寶座，讓郭龍心大悅，堅定參選決心。台北市長柯文哲26日受訪時批評，「（郭董）不問蒼生問鬼神，壞習慣呀！」未料，下午柯就遭爆料，5年前也曾找同一位大師算命，上演打臉自己的荒謬戲碼。

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