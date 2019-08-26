921震災屆滿20年 數位掃描重建社區報免費下載

2019-08-26 21:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕921地震下月屆滿20年，當時重建區為傳遞救災、重建訊息，出現很多紙本型態社區報，有部分被地方完整收藏，前921震災重建基金會執行長謝志誠自掏腰包進行數位掃描，並將電子檔放在網站供大家免費下載，他說，彙整這些社區報並進行數位掃描，現在若不做，很擔心民間版的重建資料就會流失。

謝志誠指出，921地震發生後，為傳遞震災訊息，及讓地方了解救災及重建政策、進度等，包括公部門和以鄉鎮為主軸的民間社區，共有80多種社區報。其中以鄉鎮或某一地區為主軸的社區報，因為是紙本，很多都已散佚。

今年在得知有部分重建時期的社區報有人完整蒐集，便借來這些資料，自掏腰包進行數位化掃描，目前完成數位建檔的有「921災盟通訊」、中寮鄉的「鄉親報」、「鄉親月刊」和「鄉親照相簿」，以及「埔里社區報：希望．埔里」、「太平頭汴坑社區報」、「921民報」…等。

謝志誠說，這些數位掃描的社區報，已製成電子書或數位掃描建檔，都放在取名為「謝志誠的觀察與學習」的網站，大家都可免費下載。網址為：https://jcshieh.tw/?p=7288 。

謝志誠也說，有關921震災的官方檔案，在國發會檔案局及台大圖書館都有保存，惟災區（重建區）民間的資料則散落各處，20年後有些不見，有的保存狀況不是很好，現在若不趕快數位掃描，恐怕幾年後這些紙本資料都會毀損或不見。至於紙本部分，將勸說收藏者捐給檔案局或台大圖書館保存。

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