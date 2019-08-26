南馬古道修繕再等等 南市農業局先修這一條

2019-08-26 20:44

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內馬斗欄社區南馬古道因早已看不清路線，村內居民若要到大內市區，對外交通不便，原盼政府能協助打通，但經各單位會勘後，發現該山坡地搶通恐有潛在危險性，而為讓社區居民有條安全的替代道路，南市府農業局決定先改善大內區環湖里馬斗欄農路。

大內區公所表示，南馬古道因早已變成山林地，原步道路線難以辨別，經相關水利專家會勘後，該地位於烏山頭水庫水源保護區內，且地質有不確定性，開挖修繕也具有潛在危險性，但是否有機會搶通，仍待林務局進一步回應。

大內馬斗欄社區被稱為「遺世獨立」的村落，社區聯外道路不多，其中，南馬古道就是早期居民通往大內市區最便捷、迅速的道路，但因土石鬆落崩塌，加上經年累月未修繕後，古道已泥濘且草木叢生。

大內馬斗欄社區聯外道路目前都需經由六甲或楠西，其中，馬斗欄農路就是運送農產品的重要道路，但該產業道路也是破損嚴重，為使居民能夠先有完善的道路通行，在立委、地方民代的建議及爭取下，市府農業局已編列182萬元進行大內環湖里馬斗欄農路改善工程。

農業局表示，南馬古道能否修繕雖尚未有結果，但產業道路改善工程經費已確定，預計鋪設AC路面整修約1.3公里的產業道路，目前已著手進行設計，讓居民能先有一條安全方便回家的路。

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