不人道！收了移工「饍宿費」 只給住鑄造廠無窗地下室

2019-08-26 20:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄小港一家鑄造廠僱用14名印尼籍移工，1年還收取移工42萬元「饍宿費」，竟將全部移工塞擠在地下室隔間，悶熱潮濕又充滿粉塵，市府勞工局會同消防局等單位聯合稽查，發現多項頗不人道的缺失，影響台灣的國際形象，限期無良老闆改善，勞工局強調若不改善，將建請勞動部「廢聘」取消僱用移工資格。

勞工局長王秋冬親自帶隊，直搗小港鋼鐵工廠及地下室，發現林姓業者竟以地下室避難空間，充當14名印尼移工的宿舍房間，地下室無窗悶熱，近來連日豪雨，更是瀰漫霉味和粉塵，移工敢怒不敢言，消防局還發現緊急逃生門被雜物堵住，經查該鑄造廠不人道行逕，已有一段相當時日，屬於累犯，督促業者限期改善。

王秋冬表示，鑒於近年發生數起移工宿舍因火災而致重大傷亡案件，為確保移工住宿環境安全，保障移工生活權益，勞工局率勞動檢查處，並會同市府消防局、工務局、經發局等單位，突擊檢查這家工廠，針對移工宿舍環境、建築及消防安全，進行聯合檢查。

據調查，該工廠僱用14名印尼籍移工，本於照顧員工立場，應提供良好合格住宿環境，但宿舍環境未能維持整潔，已請業者進行改善；另消防局表示，經檢查發現部分消防設備安全檢查不合格，將予以限期改善；工務局則表示，經檢查發現地下室作為外國人宿舍使用，與原使用執照核准用途不符，將依規定通知限期改善或恢復原狀。

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