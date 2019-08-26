田尾國小巧固球隊 募款40萬拚出世界冠軍

2019-08-26 21:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾國小女子巧固球隊是國內常勝軍，創下全國26連霸記錄，日前代表台灣遠征新加坡參加「FITB世界盃青少年巧固球錦標賽」，但面臨經費短缺，經校方與家長苦籌經費40萬元，終於能代表國家比賽，小將們不負眾望，奪得U12女子組冠軍，也是第4次在世界盃摘金。

田尾國小發展巧固球運動超過30年，從1992年參加全國中正盃、師生盃競賽，女子組均能從其一競賽拿下冠軍，26年來冠軍寶座不曾被撼動過，因此年年皆有機會獲得出國參賽的機會，惟巧固球並非亞奧運項目，在國內並非重點扶植運動，也未列在縣內獎勵辦法，田尾國小出國比賽只能向外募款，因此每年拿冠，校方還得為滿足孩子為國爭光心願，喜憂參半。

教練張伯維表示，在田尾國小服務30多年，培養出不少巧固球好手，學生升上田尾國中組成的巧固球隊，也是國內常勝軍，今年也在世界盃巧固球錦標賽U15女子組奪得冠軍，其實這群小選手多來自鄉下，參與國際賽是難得的經驗，不過每當面對出國經費問題時，就得天人交戰。

4次參賽，4次拿金，奪冠率百分百！校長王錦鴻說，巧固球並非亞奧運項目，雖然學校連年得冠，但出國競賽機會只有4次，因今年主辦國在新加坡，不在歐洲，每位選手只需負擔3萬5千元經費，扣掉自籌1萬5，校方還得為14位選手募款40萬元經費，小鄉小校差點難產，幸好在縣府、外交部、縣議員劉淑芳、田尾鄉公所、農會等支持得以成行，但仍有學生因無法負擔自費費用放棄出國的機會，希望政府能適時有獎勵金挹注鼓勵選手，讓球隊穩定經營。

彰化縣教育處表示，縣級學校培育出「全中運」級第一名選手，依規定每人每項補助該校1萬5千元，選手獎金則依名次也有1萬5千元到2千元不等，但巧固球並非亞奧運項目，目前未列在縣內獎勵辦法內。

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