高市6區9/1將停水12小時 影響1萬7千多戶用戶

2019-08-26 18:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司七區處為落實電氣設備安全及預防管理，澄清湖廠將於9月1日辦理「108年度澄清湖廠高低壓設備電氣檢驗」，總計三民等6區停水12小時，影響1萬7千多戶，請用戶配合節約用水。

台水公司淨水場電力設備的用電檢測，攸關公眾安全，為落實澄清湖廠電氣設備安全及預防管理，以維持淨水場淨水效能及降低危安事件發生，故辦理「108年度澄清湖廠高低壓設備電氣檢驗」，針對電氣設備安全進行例行性檢修，用以維持電氣設備安全及供水穩定。

七區處表示，停水時間將於9月1日上午9時至晚間9時，總計12小時， 停水區域三民區本上里、本揚里、本安里、本元里；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；仁武區拷潭里。；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、忠孝里。

水公司指出，苓雅區建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里；鳳山區/武慶里、武漢里、新甲里（國道以西）、忠義里、中和里，合計影響戶數9040戶。

至於水壓降低地區，水公司說，三民區除了本上里、本揚里、本安里、本元里以外地區；鳳山區協和里、文衡里、赤山地區、鎮西里；苓雅區福西里、永康里、福南里；大樓週邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。合計水壓降低戶數為8316戶。

水公司表示，經內部謹慎研討，逐一檢視細節，儘量縮短檢驗作業時間並盡速完工復水，以儘早提供用水需求，降低民眾用水不便，請用戶配合節約用水並預作儲水準備，倘遇颱風或豪雨影響作業安全時順延，另擇期公告實施，造成不便之處，敬請民眾體諒，免付費客服電話1910。

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