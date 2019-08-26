為國中小建置冷氣做準備 竹縣將編4400萬改善

2019-08-26 19:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市少數學校已自行建置教室冷氣，縣府教育處表示，因應氣候變遷，針對有計畫裝設冷氣室的34所國中小學，將補助改善管線和電力系統，自109年度起分3年編列預算支應，總經費約4400萬元。

教育處表示，新竹縣目前除了竹北市成功國中及東興國中、小等3所學校，已透過家長會自行募款建置教室冷氣，縣長楊文科考量氣候變遷影響學子學習環境的情況，因此該處在今年5月展開全縣調查，結果有34所學校未來有計畫裝設，但礙於校舍老舊無預埋管線，既有的電力系統也無法負荷，所需經費龐大而導致執行困難。

經概算，這34所學校改善管線及調整契約用電，合計約需4400萬元，縣府今年將爭取議會支持，自109年度起分3年編列預算支應，為日後學校班級建置冷氣預做準備。

教育處說，都會區學校的班級數多、學生數多、校舍樓層高，因此建置冷氣的需求較大，偏鄉學校未來將朝補助裝設窗簾、遮陽板、屋頂隔熱等方向進行。

除了國中小設置冷氣總經費4400萬元，新竹縣自108學年度9月1日起，增編警衛保全費，一年約需330萬元；補助每校一名臨時人員及夜間保全費，一年約需4400餘萬元；另外，英語學習從小三向下扎根至小一，13鄉鎮市外師聘任員額較去年多10位（含關西鎮5位）；國中小免費營養午餐加碼有機食材，每週兩次一道在地有機蔬菜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法