保護珍珠芭樂 「農會牌」套袋補助300萬個

2019-08-26 19:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉盛產珍珠芭樂，全鄉計有300公頃種植面積，每年時序處暑過後是幼果成熟期，然而今年芭樂授粉期間，連續遇到豪雨，結果量已短少近3成，為免熟果期間再遇果蠅與野鳥危害，社頭鄉農會首開先例，提供套袋補助，每公頃1萬個，預計將提供300萬個套袋給農民。農民表示，今年氣候豪雨不斷，好不容易盼到結果，「農會牌」套袋補助來得正是時候。

社頭鄉農會今日舉行「芭樂補助套袋記者會」，吸引近300位農民到場聆聽補助事宜，中華民國農會理事長蕭景田也到場與會。總幹事蕭浚二指出，社頭有「珍珠芭樂故鄉」美譽，但種植面積已從40年前的700公頃，減至目前約300公頃，農民老化是主因，為鼓勵青年從農，農會曾提供相關資材給產銷班，但套袋補助仍有限，今年農會將商店街承租金，提撥部分盈餘回饋，依1分地提供1000個套袋給農民，希望藉此減輕負擔。

蕭姓芭樂農說，今年雨季長，甚至常有豪陣雨來侵襲，導致夏日授粉期時，花苞遭打落，結果量已短少近3成，而熬過雨季的幼果，最怕病蟲害來攪局，只有套袋才能保護心血，補助正是時候；張姓農民也說，一棵芭樂樹可產200顆芭樂，1分地產量肯定超過1000個，大約300塊，也是不無小補。

蕭浚二指出，社頭農會常年鼓勵農民進行產期調節，或在夏季適合進行裁枝修剪，但有部分農民選擇提早在此時授粉，就容易受到今年氣候影響，發生結果量短缺狀況，但目前接獲狀況有限，補助套袋除能減少病蟲害，再遇雨季，還能降低損傷風險。

彰化縣補助套袋非首例，員林市公所連續多年發送「公所牌」套袋補助給農民，其中芭樂每公頃補助1萬個，楊桃每公頃補助1萬3000個，葡萄每公頃補助1萬2000個，今年也預計發出183萬個套袋，多年來已有超過1000戶農民受惠，員林市長游振雄表示，套袋使用可防止鳥蟲侵襲與降低農藥使用，將研議擴大套袋補助的範圍，讓更多火龍果等果農都能享有資源。

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