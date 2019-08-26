龍鳳漁港彩虹橋會電人？ 苗縣府要求拆除燈飾

2019-08-26 19:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港景區的彩虹橋，橫跨龍鳳大排，常吸引遊客駐足散步，但近期橋上架設起活動宣傳裝飾網燈，橋邊樑柱更貼出「有電！請勿碰觸」警示標語，讓遊客、民眾心驚；業者表示，經廠商測試安全無虞，不會漏電，但不清楚誰掛的標語；苗栗縣政府指出，業者未經許可架設燈具，將盡速辦理會勘並要求拆除。

近期有民眾經過龍鳳漁港的彩虹橋時，發現橋面上已架起一座活動裝飾網燈，入口處更貼上兩則「有電！」的警示標語，疑似鐵做的樑柱護欄有導、漏電可能，讓路人擔心若不慎碰到恐會觸電，且質疑護欄就是供人扶靠，現竟有公安疑慮，若老人、幼童經過遭電擊，後果不堪設想。

業者表示，因將於9月28日舉辦全國性的國際標準舞賽事及交流活動，此為苗栗難得的盛事，因此於橋上架上裝飾網燈，希望加強宣傳，讓更多人來共襄盛舉，而該燈飾經廠商檢測安全無虞，絕不會漏電，夜間也請海巡隊協助巡邏，但不清楚為何會掛出警示標語。

苗縣府工務處工程科長林朝陽指出，彩虹橋去年由鄰近的餐廳業者協助認養1年，但期限已過，且並未收到任何架設裝飾網燈申請，縣府也未准許認養單位設置任何設施，目前也無法判斷是否有立即危險性，將盡速辦理會勘，除確保安全無虞外，也會要求業者按規定拆除。

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