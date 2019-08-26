新知》你沒病？近40萬人自認很健康 卻檢查出高血壓

2019-08-26 19:47

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署今日公布，2017年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史民眾，接受成人健康檢查後，卻高達39.2萬人、16.2萬人、47.5萬人發現有高血壓、高血糖、血脂異常，呼籲民眾要記得檢查，以利發現問題與處理。

馬偕醫院家庭醫學科主治醫師黃麗卿表示，三高會造成血管硬化、阻塞，與心肌梗塞、腦中風等疾病有關，若是未及時診斷、處理，存在的時間越久，可能引發後遺症風險也越高。不過，由於通常初期沒有明顯症狀，等到出現心肌梗塞、腦中風時，往往是病況已經累積好一陣子了。

黃麗卿分享，在臨床上，也不時會遇到患者自以為身體健康，直到出現腦中風，才發現原來有三高的情形，建議應該養成健檢的習慣，目前國健署就有提供40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務，符合資格者可多加利用。

不過，國健署分析，民眾過去3年不曾利用成人預防保健服務的前3大原因分別是「覺得自己不需要檢查」（31.8%）、「工作單位已提供」（25.7%）及「沒空」（21.7%）。國健署長王英偉再次呼籲，自我感覺健康狀況良好是不準確的，定期健檢檢視個人身體狀況，才是正確的健康管理。

國健署也提醒，目前全國有6000多家醫療院所提供成人預防保健服務，醫療院所名單可上國健署網站（https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx）查詢。＃

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