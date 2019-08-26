躲過颱風 甜龍筍吸飯店業者訂單

2019-08-26 17:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「甜龍筍」因為纖維細緻、口感香甜且管理較一般竹筍簡單，成為屏東的新興作物，潮州農民陳景行6年前投入甜龍筍栽種研究，近日持續在內埔、竹田、潮州、崁頂、牡丹、枋寮、恆春等地推廣，除了成功利用矮化技術躲過颱風災害，更利用農業廢棄物當肥料創造循環經濟，今年還吸引飯店業者下單，穩定農友通路。

經營阿舅農場的陳景行說，甜龍筍的枝枒、葉子相當茂盛，因此颱風來前必須先整理、矮化，如果受風傾倒也不需要扶正，只要直接砍半同樣能繼續採收，目前甜龍筍在台灣以中部為主要產區，但他研究發現，屏東的日照、水源更適合甜龍筍生長，採收期可達十個月，如管理得宜，平均一根竹子的竹筍年產量可達80斤到120斤。

甜龍筍不含氰酸，所以出筍不會苦，種植過程不需用藥，陳景行與學術單位合作，以竹葉、雞糞、雞羽毛等農業廢棄物，經過殺菌處理後當作肥料，透過肥培管理讓甜龍筍甜度可達7至11度，清脆香甜的口感吸引餐廳、飯店業者下單。

陳景行說，目前高雄國賓飯店、圓山飯店都有採購接洽，他也持續與農民分享技術，透過契作穩定品質與產量，並以產地直營方式增加農民收益，現在跟農民契作每公斤價格約60至70元，平均1分地每年至少有10萬到12萬的收入，目前屏東地區種植面積不到10公頃。

青農蔡金茂也表示，台灣農業常出現一窩蜂搶種造成供需失衡情形，由於竹筍市場廣，各種料理都能運用，只要排水良好、管理得宜，就能避開颱風等災害，由於甜龍筍管理不難，可以當「假日農夫」為自己加薪，目前正在向陳景行學習，準備將家裡的檳榔園轉作。

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