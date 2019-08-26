桃療樂桃桃庇護工場 秋節月餅禮盒拚買氣

2019-08-26 17:32

［記者陳恩惠／桃園報導］為迎接即將來臨的中秋佳節，衛福部桃園療養院樂桃桃庇護工場，帶領身心障礙庇護員工推出有別往年的三款月餅禮盒，即日起開放預購，本月30日前訂購、訂購金額滿一萬元皆可享九五折優惠，希望社會大眾發揮愛心訂購庇護工場的產品，用最實際的購買來支持身心障礙朋友。

樂桃桃庇護工場今年除了基本款的招牌土鳳梨酥，特別製作富貴酥、綠豆椪等，技術輔導員說，產品皆用純天然和100%土鳳梨餡純、100%綠豆仁和頂級無鹽奶油，不添加任何的香味劑和防腐劑，用天然的杏仁粉和起司粉來提味，吃起來不甜膩。

富貴酥是蛋黃酥和麻糬肉鬆鴛鴦餅融和而成，帶出細緻軟Q內餡，鹹甜混合搭配，不膩口，每口都有多層次口感；綠豆椪吃起來古早味十足，每一個綠豆椪都是鮮甜美味，鳳梨酥更是多了些土鳳梨酸酸的口感，甜味被中和，順口不膩口，共有富貴團圓、月圓雙拼和花好雙拼三種禮盒。

樂桃桃庇護工場表示，所有產品都是身心障礙庇護員工用心做出來的成品，民眾所花的錢都能支持身心障礙朋友，都能鼓勵他們朝自給自足的和實現自我價值的目標前進，希望社會大眾能做公益多訂購庇護工場的禮盒，促進工場的穩定營運和庇護員工的自信心，樂桃桃的禮盒在EASY購網站進行線上訂購或撥打訂購專線369-8553轉2621、6707。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法