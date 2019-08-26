遭爆負債數千萬不還 中市國中校長：繼承父債今口頭請辭

2019-08-26 17:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市雙十國中校長林百脩今遭爆欠逾5千萬元債務，債務人遭跳票怒追討；林百脩指出，是20多年前繼承父債所致，多年來盡全力償債，未曾逃避；「因財務上的槓桿操作失當」造成跳票，造成對許多關切他的人失望，為避免影響校務運作，已向教育局請辭校長職務，未來會繼續面對，不會逃避。

雙十國中校長林百脩今被指控自2016年起陸續向30幾位家長借錢，卻接連跳票，事後眾人發現他債台高築，欠債逾5千萬元，希望他出面處理。

林百脩強調，因為個人的事務，造成社會的關切，先致上最深的歉意；他確實有負債，因20多年來承接家業與其中的債務，繼承父債約5千5百萬元，多年來他歷經數次的資產及重整設法還債，原已還2千餘萬元，最近一次跳票是因2016他個人財務的槓桿操作失當，未能獲融資影響資金週轉所致。

林百脩澄清，他的債務來自繼承父債，但嚴守公私分明分際，他擔任雙十國中校長7年來，未曾向雙十國中家長會成員借錢，跟他有債務關係者均是各地「民間友人」，其中有外縣市學校的家長會成員，並非是他任職的雙十國中家長；對於以往曾幫助過他的人，他均深切感謝，也對於造成許多關切我的人失望、也對於這期間幫助我、體諒我的許多朋友，多有影響，再次致上深深的歉意。

林百脩說，多年來他未曾逃避債務解決，但為避免影響校務運作，今已向教育局請辭校長職務，未來會持續面對並尋求解決，絕不會逃避；他感謝所有幫助過我及關心我的人，「未來仍繼續努力，盡我之力去彌補所有的恩人」、「再三致歉！無限地感恩！」

台中市教育局指出，已收到林百脩口頭請辭，雖是私人債務問題，已請他提出書面說明，未來再依法處理；因學校開學在即，會請學校教務主任代理校長，不致影響校務。

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