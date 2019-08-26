把握這2天好天氣！明後天各地晴朗炎熱高溫上看36度

2019-08-26 18:41

〔記者蕭玗欣、實習記者吳紫瑀／台北報導〕把握僅剩2天好天氣！中央氣象局指出，明後兩天高壓籠罩，全台氣候穩定，除迎風面的東南部有雨以外，其他各地都是多雲到晴的好天氣，感受上也會比今天更熱，白天高溫上看36度；氣象局說，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓預計今、明兩天成颱，週四以後中南部天氣不穩定，會有局部陣雨或雷雨。

中央氣象局指出，明後兩天全台位於高壓南側，天氣相較今天更為穩定，除了山區可能會有午後雷陣雨、東南部可能會有局部陣雨或雷雨外，其他地區天氣晴朗，北部最高溫上看36度。氣象局也針對北北基桃等4縣市發布黃色燈號，提醒明天有36度以上高溫發生機會。

預報員官欣平指出，菲律賓海面上有熱帶性低氣壓正在發展，目前結構不完整，但環境發展條件好，可望發展成今年第12號颱風「楊柳」；預估未來會經菲律賓呂宋島往南海前進，並不會直接侵台，但受熱帶性低氣壓或颱風帶來的水氣影響，星期四以後中南部天氣變得不穩定，會有局部陣雨或雷雨，各地午後雷陣雨的範圍也會擴大，提醒民眾出門要記得帶傘具。

中央氣象局提醒，星期五以後受熱帶性低氣壓或颱風的影響，東南部可能有局部陣雨或雷雨發生機會，且不排除有較大雨勢發生，因此熱帶性低氣壓未來的發展值得關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法