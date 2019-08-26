全國首座無人機考場 落腳苗栗後龍溪河濱公園

2019-08-26 17:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動無人機運用，藉由空域乾淨及飛行安全性高等優勢條件，上月經交通部民航局完成考照相關標線劃設，將於苗栗市後龍溪畔河濱公園設置全國首座無人機考照場，預計9月正式啟用；苗栗縣長徐耀昌表示，期許明年法規完備後，讓無人機的使用更為廣泛，也讓苗栗成為相關產業的領頭羊。

苗栗縣於前年底訂定無人機自治規則，開始有計畫性的推廣，去年發表無人載具創新產業發展；全民運動會也由無人機秀出精彩的引燃聖火畫面；此外在消防救災、風雨災後檢視、環保監測、文化古蹟巡檢上皆發揮功效。

依民航法規定，未來駕馭超過一定重量及配備導航系統的無人機，都須取得證照，然而目前全台無正式考照場地，苗縣府遂積極爭取，經民航局、中科院、二河局及航空模型飛行協會共同會勘後，擇後龍溪畔河濱公園為最佳考照場所。

縣府勞工及青年發展處指出，該公園過去就被模型飛機玩家視為練習和展現飛行技巧的最佳空域，民航局也於7月完成劃設考照標線等前置作業，9月啟用後可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。

苗栗無人機應用服務創新發展協會理事長黎東碩分析，該場地上方空域乾淨、近距離內沒有限航及禁航區，附近也極少通訊干擾，更沒有密集的民宅或人群，飛行安全性相當高；徐耀昌則強調，全國首座無人機考場落腳苗栗，不僅可吸引各地好手，打造完整產業鏈，也使無人機運用更深更廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法