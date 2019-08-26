全國首座無人機考場 落腳苗栗後龍溪河濱公園

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動無人機運用，藉由空域乾淨及飛行安全性高等優勢條件，上月經交通部民航局完成考照相關標線劃設，將於苗栗市後龍溪畔河濱公園設置全國首座無人機考照場，預計9月正式啟用；苗栗縣長徐耀昌表示，期許明年法規完備後，讓無人機的使用更為廣泛，也讓苗栗成為相關產業的領頭羊。
苗栗縣於前年底訂定無人機自治規則，開始有計畫性的推廣，去年發表無人載具創新產業發展；全民運動會也由無人機秀出精彩的引燃聖火畫面；此外在消防救災、風雨災後檢視、環保監測、文化古蹟巡檢上皆發揮功效。
依民航法規定，未來駕馭超過一定重量及配備導航系統的無人機，都須取得證照，然而目前全台無正式考照場地，苗縣府遂積極爭取，經民航局、中科院、二河局及航空模型飛行協會共同會勘後，擇後龍溪畔河濱公園為最佳考照場所。
縣府勞工及青年發展處指出，該公園過去就被模型飛機玩家視為練習和展現飛行技巧的最佳空域，民航局也於7月完成劃設考照標線等前置作業，9月啟用後可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。
苗栗無人機應用服務創新發展協會理事長黎東碩分析，該場地上方空域乾淨、近距離內沒有限航及禁航區，附近也極少通訊干擾，更沒有密集的民宅或人群，飛行安全性相當高；徐耀昌則強調，全國首座無人機考場落腳苗栗，不僅可吸引各地好手，打造完整產業鏈，也使無人機運用更深更廣。
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苗栗縣政府將於苗栗市後龍溪畔河濱公園打造全國首座無人機考照場，七月已完成標誌標線劃設。（記者鄭名翔翻攝）
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後龍溪畔河濱公園上方空域乾淨、近距離內沒有限航及禁航區，附近也極少通訊干擾，更沒有密集的民宅或人群，飛行安全性相當高。（記者鄭名翔翻攝）