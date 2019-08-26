竹市北區今年首件第4胎寶寶生育補助 出爐

2019-08-26 16:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕在少子化的現代，新竹市北區戶政事務所日前受理今年首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請，4寶的阿公正是康樂里里長林再興，也讓林先生一家擁有2男2女4寶湊了雙「好」字，喜氣十足；市府表示，新竹市新竹科學園區產業聚落吸引年輕家庭定居，為了營造友善的育兒環境，積極推動生育、育兒津貼及托育補助，第1胎補助1萬5千元，第二胎起每胎再增5千元，及出生起0-4歲每個月2千5百元的育兒津貼，也提供免費育兒指導員服務，是六都外第一個推動的縣市，要做爸媽育兒的神隊友。

北區戶政事務所表示，康樂里長大的林先生，其父親就是熱心服務超過25載的康樂里里長林再興，來北區戶政事務所辦理第4個孩子的出生登記，也是北區戶所今年受理的第一組「第4胎」的出生登記。

北區戶政事務所表示，林先生開心像戶所同仁提起及這個孩子，靦腆地說是個美麗意外禮物，頭2胎是女孩，第3胎長男出生後，夫妻原規劃2女1男十分美好準備「封肚」，但沒想到事隔十多年，4寶的報到又給全家一個驚喜，也讓他們家現有2子2女，湊成一雙「好」字，全家十分幸福開心。

林先生表示，新竹市這幾年來營造出很好的兒童城市環境，不論是翻新許多公園、新建親子館以及舉辦許多可以全家大小共同參與的親子活動，都讓父母感受十分深刻，直言讓孩子在這座城市成長非常幸福的。

北區戶政事務所表示，林先生也分享，第4個孩子將交由經驗豐富的林奶奶照顧，林奶奶除自己生育的3個子女外，全家一共有8個孫子女，皆由林奶奶一手帶大，三代同堂的和樂景象，令許多將坊鄰居羨慕不已，戶所也趁機推廣育兒津貼，提醒林先生，自己或家中親屬帶0-4歲的孩子，也可請領每月育兒津貼2千5百元。

民政處表示，林智堅市長上任以來積極擘劃多項有感的育兒福利政策，更以打造幸福兒童城市為目標，為鼔勵生育，新竹市目前第1胎補助1萬5千元的生育津貼，第2胎起每胎增加5千元，該胎為雙胞胎補助新台幣5萬元、3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助新台幣10萬元，此外，家中有0-4歲的孩子，新竹市每個月提供2千5百元的育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則都有6000元托育補助，希望透過有感的全方位福利政策，給予年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生」。

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