愛一路將蓋機車停車場 以後去廟口夜市更方便

2019-08-26 16:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕為了改善基隆市廟口夜市機車停車與火車站轉運需求，基隆市政府爭取前瞻基礎建設，計畫在愛一路高架橋下蓋二層鋼構機車停車場，總工程費用5697萬元，基隆市議員呂美玲、張芳麗擔心愛一路以後會塞車塞到爆，審查會主席莊榮欽則認為在市區蓋停車場有必要，同意墊付。

基隆市政府交通旅遊處指出，利用愛一路高架橋下空間，初步規劃設計二層鋼構建築，可增設418個機車停車位，並做植栽綠化；除了紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，也可提升市容美化。

「愛一路高架橋下二層鋼構機車停車場工程」費用5697萬元，補助款3736萬，市府配合款1961萬元。全部所需經費分年編列為今年500萬，2020年2500萬元，2021年2697萬元。

交旅處長李綱說，愛一路目前有200多個機車停車位，並未收費，前瞻計畫興設的停車場完工後將要收費，希望把停在騎樓下，忠二路路邊的機車吸納到停車場。

市議員楊石城、呂美玲指出，400多個停車位花5000萬，前瞻計畫的錢很好用，難道是要趕快用完？愛一路若要接納更多機車，以後會塞死塞爆，認為花這樣的錢，應找更好的地方蓋，或引導到東岸停車場去停就好了。

市議員張芳麗說，孝二、孝三路巷道內幾乎都停滿機車，機車停車要收費，她相信沒幾個人要去停，市府當初為何申請愛一路停車場改建，她覺得不適合，她也認為應盡量引導到東岸停車場機車位，現在要來做愛一路機車停車場，將來會後悔。

主席莊榮欽表示，在市中心確實有蓋機車停車場的必要，但是未來施工時，交通，噪音與粉塵要嚴加把關，至於該筆送議會的墊付案則通過。

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