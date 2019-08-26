新北中和出現本土屈公病 疾管署提升緬甸旅遊疫情建議

2019-08-26 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕繼7月起我國出現首例本土屈公病後，衛福部疾管署今日公布再增第2例個案，為居住新北市中和區內南里60多歲女性，近期未出國，研判在住家周邊感染的機會較高，將進一步調查可能感染源。

根據疾管署資料，該名女性8月22日出現發燒、骨頭痛等症狀就醫，隔日因症狀未改善再次就醫，由醫院通報登革熱送驗，結果排除登革熱，但檢出屈公病陽性，現症狀已改善，在家休養及自我防蚊，相關接觸者無疑似症狀。

疾管署指出，該名女性平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，由於內南里於今年7月、8月各有一例自緬甸境外移入屈公病病例，初步研判其於住家周邊感染的機會較高，將進一步調查可能感染來源。

疾管署強調，衛生及環保單位已於8月23日接獲通報後，立即啟動緊急防治，完成個案居住地周邊孳生源清除、戶內噴霧罐消毒及戶外半徑200公尺噴消、病媒蚊密度調查及民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，今年我國累計47例屈公病，其中，本土病例2例，個案住家分別在新北市土城區、中和區；而境外移入病例45例，是2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家包含緬甸28例、泰國7例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

疾管署說明，我國自7月以來已累計28例從緬甸境外移入屈公病病例，顯示當地感染風險已快速升高，因此即日起將該國屈公病旅遊疫情建議由第一級注意（Watch）提升至第二級警示（Alert），民眾前往應注意當地疫情狀況，做好防蚊措施，以免遭斑蚊叮咬而罹病。

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