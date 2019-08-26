等了58年！ 南投「德化」國小更名「伊達邵」

2019-08-26 14:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今日舉辦魚池鄉德化國小更名伊達邵國小揭牌典禮，地方民眾均以辦喜事的心情，迎接這象徵族群融合的歷史一刻到來，走過58年歲月的「德化」舊名，也正式走入歷史！

該更名典禮，今日在邵族女祭司祈福及杵音迎賓樂曲中展開，縣府秘書長洪瑞智、教育處長陸正威及魚池鄉長劉啟帆等各級民代也都到場，場面隆重、熱鬧。

出身邵族的南投縣議員石慶龍指出，對邵族而言，「德化」之名就是「以德化番」之意，早已不符時宜，邵語「伊達邵」則是「我們是『人』」的意思，如今更名成功，希望外界不要再視他們為「番」，也使得「伊達邵」之名更增添族群融合的意義。

石慶龍說，邵族是日月潭畔唯一的原住民族，世居日月村，以往日月村有4分之3以上是邵族人，漢族只有4分之1，如今巧好相反，該村人口數960多人之中，邵族只剩4分之1左右，不過，少子化問題是不分種族，尤其，伊達邵國小目前全校學生人數只有40多人，更期待邵族、漢族等族群，都能多多情感交流、生產報國，進而達到「壯大」學校的目的。

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