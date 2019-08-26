逛街做問卷 小心遭強力推銷變負債

2019-08-26 15:11

〔記者羅綺／台北報導〕陳小姐逛街時被店員以做問卷的方式帶入店內，才知是推銷化妝品，接著業者又以話術鼓吹現場體驗免費做臉，又強力推銷近10萬元的美容產品及療程服務，結果陳小姐成了冤大頭，讓自己背了10萬元的債！

行政院消費者保護處彙整101年至107年全國申訴系統資料，結果顯示「瘦身美容類」因近年訪問買賣不當推銷，致申訴案件大幅增加。

消保處指出，在陳小姐的案子中，業者除了將美容產品立即拆封檢查、使用外，並稱7天後可回診服務，致消費者使用後沒有業者所宣稱的療效，且已逾消保法7天的契約解除權，無法退回商品及解約退費。

消保處提醒民眾，依消費者保護法第19條規定，「對於訪問交易，消費者得於收受商品或接受服務7日內以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價」，消費者應注意並善用消保法賦予訪問交易的7天契約解除權權利，另如消費者已於7日內交運商品或發出書面者，亦可視為契約解除。

此外，消保處也表示，近年申訴案件比例攀升的還有健身類、運輸類及禮券等類型，其中「運輸類」以「航空」申訴比例最高，如廉價航空搶占市場及航空公司職工罷工事件等消費爭議。

消保處呼籲消費者，凡購買商品或服務應先確認是否為商譽品牌良好之業者，並檢視業者所提供之契約條款內容是否合理或符合定型化契約範本及應記載不得記載事項等；如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線諮詢，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法