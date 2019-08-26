高職生「職場外語體驗營」 新北10月開課

2019-08-26 14:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府教育局與12所科技校院合作，將於108年度上學期開設多元科系的「職場外語體驗營」，依餐飲、觀光或多媒體與遊戲等不同群科，為全新北技術型高中的學子量身打造英語、日語學習情境，學子除了能進入科大校園學習，也安排產業參訪，培育國際專業技術人才。營隊免費參加。

新北教育局今天邀集今天邀12所科技校院代表，宣布10月起舉辦多場「職場外語體驗營」，將依15個群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」的英語、日語學習情境課程，包括餐飲、觀光、旅運、應用外語、視覺傳達、空服地勤、機械、電機、企管、空運管理、多媒體與遊戲等，並安排產業參訪，如：晶華酒店、大倉久和飯店、君悅飯店、凱撤飯店、遠東企業、中華航空、飛特利航空、第一婚禮D-S WEDDING、台明賓士汽車、北都公司（TOYOTA）、雄獅旅行社等企業。

新北市教育局長張明文說，今天邀新北市公私立技術型高中及科技校院校長們，連結職場與產業資源，提升學生職場與生活應用及專業外文聽力與詞彙能力，感謝各界提供跨國學習及專題合作的機會。

新北教育局說，新北推動技職專業英文，今年暑假首次辦理2場技高教師專業英文工作坊，經培訓及檢測通過後，已有60位老師取得結業證書，可教授該領域的「專業英文」科目，並成為各校開設專業英文課程的種子教師。明年4月將首辦國際專業英文雙城盃比賽，以競賽鼓勵各職類提升專業英文聽力暨英文詞彙。

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